На суде по делу Владимира Балуха в Крыму допросили свидетеля из ФСБ, «нашедшего» патроны

В подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде Крыма, где рассматривается дело активиста Владимира Балуха, был допрошен свидетель обвинения, сотрудник уголовного розыска Евгений Бобров, который якобы нашел в жилище Балуха патроны, сообщает 4 апреля корреспондент Крым.Реалии.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, Бобров прибыл на обыск, когда там уже находились люди, представившийся сотрудниками ФСБ России. Их фамилий он не знает, документов не проверял, опознать не сможет, сказал Бобров в суде.

Свой статус в ходе следственных действий Евгений Бобров не уточнял, и, хотя был не на службе, без возражений принялся выполнять распоряжения ему неизвестных людей, связанные с обыском помещений, заявил он.

На заседании суда также выяснилось, что Бобров осматривал комнаты в доме, однако эти действия в протоколе обыска оказались не отражены, там упоминается обыск на чердаке. Бобров пояснил, что протокол он «только подписал, а заполняли другие лица».

В связи с этими показаниями защита Владимира Балуха ходатайствовала о повторном допросе начальника уголовного розыска, однако суд в этом отказал. В тоже время, судья удовлетворила ходатайство о допросе сотрудников ФСБ России, принимавших участие в обыске.

Следующее заседание суда назначено на 7 апреля, в 10 часов утра.

17 марта дело крымского активиста Владимира Балуха начали рассматривать в подконтрольном Кремлю крымском суде по существу.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.