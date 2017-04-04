Стець: Мининформ и НСЖУ объединяет солидарность с журналистами Семеной и Сущенко

Борьба с безнаказанностью, защита прав журналистов реформированных местных СМИ, солидарность с удерживаемыми в России журналистами Николаем Семеной и Романом Сущенко, являются важными темами для объединения усилий Национального союза журналистов Украины и украинского Министерства информационной политики. Об этом шла речь 4 апреля на встрече министра информационной политики Украины Юрия Стеця и и.о. председателя НСЖУ Сергея Томиленко, сообщает пресс-служба союза журналистов.

«Я чувствую солидарность с журналистами, а не чиновниками, и готов объединять усилия для защиты и информационного пространства Украины, и каждого украинского журналиста», – цитирует Юрия Стеця пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

По его словам, министерство информационной политики показало, что является «максимально открытым к привлечению общественности для принятия принципиальных решений».

По словам и.о. председателя НСЖУ Сергея Томиленко, журналистская организация Украины должна использовать влияние министра информационной политики Юрия Стеця для прогресса в деле защиты прав журналистов.

Как сообщается, по результатам встречи министр информационной политики и руководитель НСЖУ согласовали отдельные актуальные для журналистов темы, требующие вмешательства власти.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 3 апреля прошло судебное заседание по делу крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.