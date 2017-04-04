В России опубликовали имена погибших при взрыве в метро Петербурга

Следственный комитет России во вторник 4 апреля опубликовал имена десяти погибших в результате теракта в метро российского Санкт-Петербурга.

В сообщении Следственного комитета отмечается, что опознание еще четырех человек невозможно – для этого потребуется генетическая экспертиза.

В Следственном комитете России сообщили 4 апреля, что взрывное устройство в петербургском метро активировал 22-летний Акбарджон Джалилов. Российские следователи сделали это заявление через день после того, как в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, 49 были ранены.

Взрыв произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.