Радио Крым.Реалии: «Национализированное» имущество Украины в Крыму

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о незаконной «национализации» украинских предприятий, а также частного и государственного имущества в Крыму. Под «национализацию» попали порядка 300 объектов которые сегодня зарегистрированы согласно российскому законодательству. Есть ли судебные перспективы у владельцев отменить решение о «национализации»? Что произошло с этими объектами за 3 года? Как на материковой Украине борются за отобранное имущество?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с крымским юристом Жаном Запрутой, директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым, а также правительственным Уполномоченным по делам ЕСПЧ Борисом Бабиным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org