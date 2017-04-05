Крымчанина Владимира Балуха будет защищать адвокат Динзе – правозащитники

Крымская правозащитная группа сообщает, что активиста Владимира Балуха, которого судят в Крыму, будет защищать адвокат Дмитрий Динзе. Об этом сообщили на сайте правозащитной организации 4 апреля.

«Динзе прилетел в Симферополь и будет защищать интересы украинца на судебном заседании «Раздольненского районного суда» вместе с крымским адвокатом Тарасом Омельченко, который после задержания защищает Балуха», – говорится в сообщении.

Дмитрий Динзе – известный адвокат по политически мотивированным делам, защищал крымчанина Олега Сенцова. Среди его подзащитных – художник-акционист Петр Павленский, который в знак поддержки Олега Сенцова поджег дверь главного входа ФСБ России на Лубянке. С октября 2016 года Динзе защищает еще одного гражданина Украины, фигуранта политически мотивированного уголовного дела «украинских диверсантов» Евгения Панова, отметили в Крымской правозащитной группе.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

По мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.