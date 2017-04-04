Порошенко сообщил о предоставлении Украине 600 млн евро от ЕС

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Европейский союз предоставил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

«Это означает, что весь мир сегодня вместе с нами, что нас поддерживают, начиная от Канады, США и заканчивая Японией», – сказал Порошенко во время встречи с украинской общиной Латвии в ходе визита в столицу этой страны Риги.

В Фейсбуке Порошенко приветствовал предоставление Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

«Это – признание нашего прогресса на пути реформ и свидетельство неизменной поддержки Евросоюзом преобразований в Украине. Спасибо президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и вице-президенту ЕК Валдису Домбровскису за это важное решение», – написал Петр Порошенко.

В своем Твиттере он также напомнил, что это вторая выплата со стороны Евросоюза Украине суммы в 600 млн евро, что является частью программы макрофинансовой помощи для стабилизации и укрепления украинской экономики.

Решение о предоставлении второго транша макрофинансовой помощи Украине, займа на сумму в 600 млн евро, Европейская комиссия приняла от имени Европейского союза 16 марта. Как заявили в Еврокомиссии, в общем предоставленная Евросоюзом Украине помощь с 2014 года составила 2,81 миллиарда евро и является самой большой макрофинансовой помощью, предоставленной государству – не члену ЕС. Эта макрофинансовая помощь ЕС предоставляется Украине на период в 2,5 года, который завершается в начале января 2018 года.

По этому сообщению Еврокомиссии, Украина должна была получить средства в конце марта или в начале апреля.

Первый транш этой помощи был предоставлен 22 июля 2015 года. Его общая сумма составила 1 млрд 200 млн евро. В 2014-15 годах Украина также получила от ЕС 1 млрд 610 млн евро по двумя предыдущим таким программам.

В понедельник Международный валютный фонд также предоставил Украине очередной транш своего займа по программе расширенного финансирования на сумму около 1 миллиарда долларов США.