Кремль поручил регионам России провести 8 апреля митинги против терроризма, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента, «Единой России» и регионах. Информацию о готовящихся так называемых антитеррористических митингах властей подтверждают два источника РБК.

По сообщению издания, задачу организовать антитеррористические митинги с большим количеством людей ставят перед губернаторами. В ряде региональных администраций газете подтвердили, что уже занимаются этим вопросом. Как рассказал изданию источник, митинг будет организован «стандартным» способом: «Единая Россия» и власти мобилизуют бюджетников. В одном из регионов рассказали, что поставлена планка в 4-4,5 тысяч участников.

Предполагается, что в демонстрациях примут участие все парламентские партии.

По данным собеседника газеты, митинги под названием «Вместе против террора» начнутся с минуты молчания, на них будет делаться упор на сплочении нации перед угрозой и на роли президента Путина в этом.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек и около 50 получили ранения. Следственный комитет утверждает, что исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он имел российское гражданство.

26 марта во многих городах России прошли антикоррупционные митинги. Многие из них не были согласованы местными властями, полиция задерживала участников. На акции в Москве были задержаны более тысячи человек.