Подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма установило сроки пожароопасного сезона 2017 года – с 1 апреля по 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2017 года государственными казенными учреждениями Республики Крым, уполномоченными в области лесных отношений проводится проверка состояния противопожарных барьеров, минерализованных полос, противопожарных водоемов, расположенных на землях лесного фонда, а также готовности сил и средств пожаротушения», – цитирует пресс-служба замминистра Сергея Компанейцева.

Всего с начала 2016 года крымские спасатели совершили 219 выездов для ликвидации пожаров и спасения людей на них. На пожарах спасли 62 человек, из них 5 – несовершеннолетние дети.