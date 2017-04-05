Аксенов: глава администрации Красноперекопска задержан в результате ужесточения контроля за чиновниками

Глава администрации Красноперекопска был задержан «в рамках ужесточения контроля за деятельностью чиновников и требований к госслужащим». Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке написал назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов.

«Глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин задержан по подозрению в получении взятки. Мы будем и дальше ужесточать контроль за деятельностью чиновников, активно привлекая к этой работе в том числе общественные структуры. С другой стороны, будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу. Это важная составляющая работы по профилактике коррупционных правонарушений», – написал он.

Накануне в Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы подконтрольной Кремлю администрации Красноперекопска. Его подозревают в получении взятки.

По данным следствия, 4 апреля подозреваемый «получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей (около 160 тыс грн) за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».