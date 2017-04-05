Возвращать изъятое имущество в Крыму должны частные компании – эксперт

Процессы «национализации» в Крыму проходили с явными нарушениями как российского так и международного законодательства. Поэтому украинские собственники имеют все шансы вернуть свое имущество через международные суды. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил бывший правительственный Уполномоченным по делам ЕСПЧ Борис Бабин.
«Не нужно ждать чего-то от Украины как от страны. У нас есть собственники и они должны подавать эти процессы. Например, «Ощадбанк», ПриватБанк или «Нафтогаз Украины». Даже, хотя это государственные субъекты, именно они должны в первую очередь судиться. То имущество, которое было в Крыму отнято, оно не только публичное,там есть имущество государственное. В целом какие-то публичные офисы, есть имущество госпредприятий, учреждений, есть коммунальное имущество, есть частное имущество», – сказал он.
Подконтрольный России парламент аннексированного Крыма с 2014 по 2015 год «национализировал» предприятия как государственной так и частной собственности. В список вошло свыше 250 различных объектов.
ПриватБанк, входивший до национализации в группу «Приват» Игоря Коломойского, судится с Россией из-за потери после аннексии Крыма банковского бизнеса на территории полуострова. Международный арбитраж в Гааге рассматривает иски ПриватБанка, ООО «Аэропорт «Бельбек», «Укрнафты» и ООО «Стабил» к России.
Украина поддерживает иски в международные суды против России на возмещение убытков пострадавшим от российской аннексии Крыма инвесторам, в том числе иски ПриватБанка и его бывшего акционера Игоря Коломойского. Об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк на Первом экономическом форуме в Киеве 10 марта.
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