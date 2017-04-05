Македония обвиняет Албанию во вмешательстве в свои внутренние дела

Македония обвиняет соседнюю Албанию во вмешательстве в свои внутренние дела, заявив, что Тирана пытается влиять на албанское меньшинство страны.

Министерство иностранных дел Македонии заявило 4 апреля, что посол Албании был вызван из-за того, что во внешнеполитическом ведомстве называют «открытым вмешательством во внутренние дела Македонии», а также попыткой «изменить конституционный строй в Македонии».

Македония сейчас переживает политический кризис. Партии, представляющие албанское меньшинство, составляют около четверти из более двухмиллионного населения страны, называют условием своего присоединения к правящей коалиции признание албанского языка вторым государственным в Македонии и предоставление иных прав.