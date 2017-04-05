Крымский муфтият начал прием документов для участия в хадже

Подконтрольное Кремлю Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя объявило о начале приема документов для участия в хадже в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

«Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя начало прием документов у желающих совершить паломничество к священным местам Мекки и Медины в Саудовской Аравии. В этом году для мусульман разработано две турпрограммы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость программы «Эконом» составляет 2 200 долларов, а программы «Комфорт» – 2 900 долларов.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16-17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».