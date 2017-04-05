Гройсман: пока нет оснований говорить о повышении тарифов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что пока нет оснований говорить о повышении размеров тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Никаких пока оснований говорить о повышении цен на тарифы нет», – заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Премьер отметил, что главная задача на сегодня – избавиться от энергетической зависимости страны, и правительство принимает меры в этом направлении.

По его словам, в этом году собственного газа в Украине планируют добыть на 500 миллионов кубометров больше, чем в предыдущем, что будет способствовать укреплению энергетической независимости.

В конце марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ежемесячную абонплату за газ, которая должна взиматься с 1 апреля. Комиссия планировала, что украинцы ежемесячно будут платить определенную сумму, которая не будет зависеть от потребления газа. Абонплата должна рассчитываться в зависимости от присоединенной мощности (газового счетчика) каждого потребителя.

Согласно решению НКРЭКУ, каждый потребитель должен платить за газ как за товар (4942 гривны за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), отдельно начисляется плата за пользование присоединенными мощностями. Расходы «Укртрансгаза» на транспортировку газа будут составлять 23% тарифа.

Это решение НКРЭКУ вызвало возмущение, а с предложением приостановить решение об абонплате за газ обратились президент Украины Петр Порошенко и глава правительства Владимир Гройсман. 4 апреля комиссия объявила о прекращении решения об абонплате за газ.