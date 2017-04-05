В Керчи проводят раскопки на территории, где будут строить трассу «Таврида»

В Керчи проводят археологические раскопки на территории, на которой запланировано строительство трассы «Таврида». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, археологи раскопали территорию близ туберкулезного диспансера, который находится на пути к строительной площадке Керченского моста.

При проведении работ археологи сняли слой земли, под которым обнаружилась древняя кладка. По словам главы подконтрольного Кремлю горсовета Керчи Ларисы Щербулы, раскопки проводят археологи из Российской академии наук.

Накануне Лариса Щербула написала в своем Фейсбуке, что работы ведутся на месте, где сохранились остатки городища эпохи бронзового века.

В Керчи местные СМИ сообщают о начале подготовительных работ вблизи площадки, где проходит строительство Керченского моста, на этой территории запланированы автомобильные подходы к трассе «Таврида», которая должна связать Керчь с Симферополем и Севастополем.

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что начало строительства трассы «Таврида» в Крыму перенесли на март 2017 года.

До этого депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Леонид Бабашов заявил, что на совещании в министерстве транспорта Крыма запланировали начало строительства трассы «Таврида» на февраль 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.