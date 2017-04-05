Крымская «национализация» вредит самой России – эксперт

Изъятие имущества в аннексированном Крыму проходило с грубыми нарушениями не только международного, но и российского законодательства. Поэтому многие представители центральных органов власти в Москве не поддерживали действия подконтрольных Кремлю властей полуострова. Несоблюдение прав собственности может иметь негативные результаты для самой России.
Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.
«Это (крымская «национализация» – КР) неуважение частной собственности. А неуважение к частной собственности очень серьезно отслеживается любыми инвесторами, как на Западе, так и в Азии. А мы понимаем, что ориентир России сейчас, с учетом закрытия западного рынка, связан с Китаем и другими азиатскими рынками. Там тоже очень ревностно к этому относятся. Они (инвесторы – КР) смотрят на то, каким же образом Россия защищает право частного инвестора и частной собственности», – сказал он.
Подконтрольный России парламент аннексированного Крыма с 2014 по 2015 год «национализировал» предприятия как государственной так и частной собственности. В список вошло свыше 250 различных объектов.
Летом прошлого года правительство России поручило подконтрольному Кремлю Совету министров Крыма разработать механизм возврата национализированного частного имущества.
В конце марта этого года министр юстиции Украины Павел Петренко изданию «Новое время» сообщил о том, что в Европейский суд по правам человека направлен иск о нарушении прав собственности в Крыму.
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