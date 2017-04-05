В Санкт-Петербурге силовики задержали шестерых подозреваемых в вербовке боевиков

Следственный комитет России заявляет, что шесть граждан стран Центральной Азии были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в вербовке для экстремистских группировок боевиков.

«По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 по настоящее время в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно выходцев из Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и привлечения к деятельности запрещенных в России террористических организаций – «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство», – говорится в сообщении.

В комитете заявляют, что нет никаких доказательств того, что задержанные связаны с подозреваемым в нападении в петербургском метро Акбарджоном Джалиловым.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, 49 пострадали. Позже на станции «Площадь восстания» обнаружили и обезвредили другое взрывное устройство.