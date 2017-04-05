Строителям домов для переселенцев из Цементной слободки в Керчи не выплатили зарплату – СМИ

В Керчи строителям домов для переселенцев из Цементной слободки, которые уже сданы в эксплуатацию и заселяются жильцами, не выплатили зарплату, сообщают местные СМИ.

По словам маляра-штукатура Светланы Переверзевой, которую цитирует сайт «Керчь – мой город», рабочим прекратили выплаты с начала февраля.

«Оплата была сдельная, смета по всем работам была у прораба. Мы сдавали объемы и каждую субботу-воскресенье шел расчет. И с февраля стали перебои с оплатой. Мне лично должны порядка 7 тысяч… Знаю рабочих, кто по 80 тысяч не получил. Один из Феодосии ездил на стройку, чтобы заработать. Где деньги?», – цитирует женщину местное издание.

Она утверждает, что заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Роман Кириченко заявил, что город «полностью рассчитался с подрядчиком и спрашивать нужно с него». При этом Переверзева отмечает, что с рабочими не подписывали трудового договора.

На сайте подконтрольной Кремлю администрации Керчи о задолженности рабочим не сообщается.

30 марта глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов приехал в Керчь, чтобы проконтролировать процесс заселения в новые дома переселенцев с Цементной слободки. По его словам, 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.