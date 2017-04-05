Число погибших в результате вероятной химической атаки в Сирии возросло до 72 – наблюдатели

Базирующаяся в Великобритании наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявляет, что число погибших в результате вероятной химической атаки в Сирии возросло до 72. Как говорится в распространенном 5 апреля сообщении, около половины убитых – женщины и дети.

В первых сообщениях с контролируемого антиправительственными повстанцами города Хан-Шейхун в провинции Идлиб говорилось о 58 погибших. После инцидента, произошедшего 4 апреля, местные медики предположили, что был применен нервно-паралитический газ зарин.

Совет безопасности ООН запланировал на 5 апреля заседание для обсуждения резолюции, осуждающей это нападение. Авторами резолюции являются дипломаты стран Запада.

Соединенные Штаты и другие государства обвиняют правительство президента Башара Асада в причастности к гибели людей. Россия, имеющая право вето в Совете безопасности, защищала своего сирийского союзника.

Министерство обороны России заявило, что загрязнение стало результатом утечки из контролируемого повстанцами хранилища химического оружия, которое якобы произошло после авиаудара сирийских правительственных сил.