В Крыму состоялось сотое заседание суда по «делу Чийгоза»

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 5 апреля состоялось сотое судебное заседание по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом в Фейсбуке сообщает глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

«Сегодня состоялось сотое, юбилейное заседание суда по делу Ахтема Чийгоза, по этому случаю испекли кобете и приготовили сарма!» – написал он.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.