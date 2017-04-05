Глава администрации Керчи Подлипенцев подал в отставку

В Керчи 5 апреля, на внеочередной сессии подконтрольного Кремлю городского совета, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Владимира Подлипенцева.

Как сообщает пресс-служба горсовета, также принято решение о расторжении контракта с Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы администрации.

Подлипенцев утверждает, что оставляет пост главы администрации по состоянию здоровья.

На сессии присутствовал заместитель главы подконтрольного Кремлю правительства Крыма Игорь Михайличенко, который, как отмечается, поблагодарил Подлипенцева за «проделанную работу».

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», Подлипенцев утверждает, что после отставки намерен работать в травматологическом отделении городской больницы номер 1, а также вести прием «в одной из частных клиник».

Владимир Подлипенцев был назначен на пост главы подконтрольной России администрации Керчи 25 августа 2016 года, он занял пост, пустовавший после ареста экс-главы администрации Сергея Писарева, подозреваемого во взятке.

Подлипенцев работал главным врачом портовой больницы Керчи, за два месяца до назначения на должность его назначили первым заместителем главы администрации города.