Следователи провели обыск в квартире подозреваемого во взрыве в Санкт-Петербурге

Российские власти заявляют, что следователи провели обыск в квартире, где жил подозреваемый в нападении в метро в Санкт-Петербурге, и опросили около 40 свидетелей.

В своем заявлении Следственный комитет России сообщил, что камера наблюдения зафиксировала тот момент, когда подозреваемый Акбарджон Джалилов вышел из здания, держа сумку и рюкзак.

В комитете ранее заявили, что подозреваемым в нападении в петербургском метро является Акбарджон Джалилов.

Родителей Джалилова, проживающих в южном киргизском городе Ош, опросили киргизские власти 4 апреля, а затем их доставили в Санкт-Петербург. Мать подозреваемого сообщила журналистам в аэропорту Санкт-Петербурга: «Я не верю, что он это сделал».

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, 49 пострадали. Позже на станции «Площадь восстания» обнаружили и обезвредили другое взрывное устройство.