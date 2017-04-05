На Межпарламентском совете Украина-НАТО отметили незаконность действий России в Крыму и на Донбассе

Парламентская ассамблея НАТО «понимает причастность России к войне на Донбассе» и отмечает, что Россия незаконно оккупировала Крым, заявила экс-министр обороны Литвы, заместитель сопредседателя Межпарламентского совета Украина-НАТО Раса Юкнявичене на заседании совета в Киеве 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Россия незаконно оккупировала Крым и вызвала агрессию на Донбассе. ПА НАТО осуждает Российскую Федерацию за нарушение Минских договоренностей. Мы также отмечаем признаки российской активности в Черноморском регионе», – отметила она.

Раса Юкневичене подчеркнула, что сотрудничество Украины с НАТО продолжалось при всех президентах, но именно сейчас пересматриваются подходы этого сотрудничества в сторону интенсификации.

«Независимая и свободная Украина – ключ к европейской безопасности», – сказала политик.

Межпарламентский совет Украина-НАТО был создан в марте 2003 года на основе совместной мониторинговой группы Верховной Рады Украины и Парламентской ассамблеи НАТО. Заседания совета проводятся дважды в год поочередно в Брюсселе и в Киеве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».