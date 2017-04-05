В День возрождения ВМС в Раде вспомнили курсантов Севастополя, певших украинский гимн

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 5 апреля, открывая заседание украинского парламента, поздравил с Днем возрождения Военно-морских сил Украины и вспомнил о курсантах в аннексированном Севастополе, которые пели украинский гимн.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Андрей Парубий отметил, что 25 лет назад «благодаря инициативе украинских патриотов – офицеров-черноморцев – был восстановлен Украинский военный флот – продолжатель славных традиций войска Украинской народной республики».

Он сообщил, что в Верховной Раде присутствуют участники событий 92-го года, благодаря которым 25 лет назад были созданы военно-морские силы Украины.

Председатель украинского парламента отметил, что, как и 100 лет назад, Военно-морские силы Украины «самоотверженно защищают украинское государство».

«Современные Военно-морские силы Украины – это курсанты, которые пели наш государственный гимн в оккупированном Крыму, а сегодня уже стали офицерами украинской армии, это наши морские пехотинцы, которые на трудных участках Восточного фронта дают достойный отпор врагу. Это тысячи офицеров, старшин и матросов, которые ежедневно выполняют свой нелегкий воинский долг – стоят на страже морской границы государства», – отметил Парубий.

4 апреля 2014 года из аннексированного Крыма передислоцировались в Одессу 103 курсанта, часть командиров и преподавателей севастопольской Академии ВМС имени Нахимова. Позднее решением Кабинета Министров Украины Академия ВМС была расформирована, вместо нее в структуре Одесской морской академии открыт факультет Военно-морских сил. 1 сентября 2014 года курсанты приступили к занятиям. В 2016 году был сформирован Институт ВМС.