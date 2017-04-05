В Крыму будут судить несовершеннолетнего подростка, обвиняемого в обороте наркотиков и краже

В аннексированном Крыму перед судом предстанет несовершеннолетний житель Алушты за незаконный оборот наркотиков и имущественные кражи. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Крыму.

«Следственным отделом по Алуште главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемого, составил более 900 тыс рублей», – говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый с сентября по ноябрь 2016 года незаконно проникал в чужие квартиры и совершал кражи. В ходе расследования удалось возместить пострадавшим менее четвертой части от общего ущерба. Уголовное дело направлено в суд.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».