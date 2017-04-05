Кабинет министров утвердил порядок изъятия из оборота издательской продукции, ввозимой из России и неподконтрольной Украине территории без соответствующего разрешения, сообщается на правительственном портале.

Согласно документу, упомянутую процедуру должен проводить Государственный комитет телевидения и радиовещания, а на того, кто занимается распространением в Украине книг без разрешения, будет налагаться административный штраф. Решение об отказе в предоставлении такого разрешения можно будет обжаловать через суд.

«Напомним, что с 1 января в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания» издательская продукция имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения», – говорится в сообщении.

Ранее украинские издатели заявляли о неготовности украинского книжного рынка к запрету, заявляя, что во-первых, после этого шага Украина потеряет научную литературу, а во-вторых, издательства, которые лоббируют предложение, все равно заполнят рынок русской литературой. Просто будут ее издавать в Украине, а за право на перепечатку платить России.

В январе 2015 года Верховная Рада признала Россию страной-агрессором.