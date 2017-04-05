В Севастополе вводят ограничение движения по центральному кольцу

В Севастополе с 23:00 5 апреля вводится ограничение движения по центральному кольцу города (ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова и проспекту Нахимова). В пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города отмечают, что меры предпринимаются из-за ремонтных работ, которые планируют закончить 1 мая.

«На участке введения ограничений движение будет осуществляться по одной полосе движения, также будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта в зоне проведения дорожных работ», – уточнили в пресс-службе.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя призывает местных жителей воздержаться от посещения центрального кольца города на личном транспорте, не оставлять транспортные средства в зоне производства дорожных работ.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе начали проводить срочные ремонтные работы, участок дороги продолжает разрушаться.