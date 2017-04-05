Полозов намерен подать жалобу на действия судей по «делу Чийгоза»

Российский адвокат Николай Полозов намерен подавать жалобу на действия судей, участвующих в рассмотрении дела заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом Полозов рассказал 5 апреля в комментарии Крым.Реалии.

«В отношении меня вынесено частное определение с направлением в адвокатскую палату Москвы для возбуждения дисциплинарного производства. На действия данных судей будет направлена жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей, потому что рассматривать уголовный процесс в таком виде – это неуважение суда к самому себе», – отметил Полозов.

По информации адвоката, было видно, что судьи не настроены на рассмотрение дела.

«Если в других судебных заседаниях по основному делу Ахтема Чийгоза судьи хотя бы изображают, что идет какой-то судебный процесс: исследуют доказательства и так далее. То здесь никто не стал притворяться, а просто взяли и выдворили нас из процесса», – добавил Полозов.

Ранее сообщалось, что 5 апреля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста главе Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза принял решение «удалить» подсудимого и его адвоката Николая Полозова за нарушение порядка и отключил трансляцию, с помощью которой Чийгоз и Полозов участвовали в заседании суда.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.