Украинская прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Речь идет о главе подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергее Аксенове, главе крымского парламента Владимире Константинове, экс-прокуроре Крыма Наталье Поклонской, главе российского МВД Крыма Сергее Абисове, заместителе председателя пограничного управления ФСБ России в Крыму Викторе Мельниченко, начальнике главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России в Крыму Сергее Шахове, бывшем первом заместителе председателя правительства Крыма Рустаме Темиргалиеве, бывшем начальнике службы безопасности Крыма, ныне сотруднике ФСБ России Петре Зиме и главе подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Юрие Дойникове.

«Принятие судом решения о предоставлении такого разрешения позволит завершить досудебное расследование в отношении так называемых чиновников АР Крым и Севастополя, несмотря на их укрытия на временно оккупированной территории Украины, путем направления обвинительных актов в суд», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с неоднократной неявкой подозреваемых на вызовы следователя и прокурора, а также отсутствием почтовой связи с Крымом 3 апреля были составлены письменные уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении вышеуказанным лицам.

В ведомстве напомнили, что в отношении указанных лиц расследуется уголовное производство по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 (совершение действий в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжелым последствиям), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины, а Петра Зимы и Алексея Чалого – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

По сообщению Генпрокуратуры Украины, указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, «создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».