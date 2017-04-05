На Межпарламентском совете Украина-НАТО в Киеве 5 апреля обсудили вопросы нарушения прав человека в аннексированном Крыму, сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Она напомнила, что Украина настаивает на необходимости допуска на полуостров международных наблюдателей.

«Подробно остановилась на вопросе нарушения прав человека в Крыму, куда не допускают ни одну мониторинговую международную миссию», – написала Геращенко в Фейбсуке, комментируя заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Она отметила, что у иностранных партнеров было много вопросов относительно безопасности на Донбассе и в аннексированном Крыму.

«Открыла заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО, что в эти дни проходит в Киеве... Высказалась за активизацию нашего сотрудничества в сфере безопасности, оборонной, гуманитарной, экологических сферах. Очень много вопросов от партнеров получили по ситуации безопасности на Донбассе и в оккупированном Крыму, по работе миссии СММ ОБСЕ, нарушениях со стороны ОРДЛО режима тишины, недопуска наблюдателей на оккупированные территории, российского военного присутствия, их наемников и новейшего оружия и техники», – говорится в сообщении.

Ранее в среду заявила экс-министр обороны Литвы, заместитель сопредседателя Межпарламентского совета Украина-НАТО Раса Юкнявичене на заседании совета подчеркнула, что Парламентская ассамблея НАТО «понимает причастность России к войне на Донбассе» и отмечает, что Россия «незаконно оккупировала Крым и вызвала агрессию на Донбассе».

Межпарламентский совет Украина-НАТО был создан в марте 2003 года на основе совместной мониторинговой группы Верховной Рады Украины и Парламентской ассамблеи НАТО. Заседания совета проводятся дважды в год поочередно в Брюсселе и в Киеве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».