В Санкт-Петербурге задержали уже семь человек по подозрению в терроризме

В Санкт-Петербурге в России, где в понедельник, 3 апреля, произошел взрыв в метро с многочисленными жертвами, сообщили о задержании уже семи граждан стран Средней Азии по подозрению в вербовке людей для террористических группировок.

При этом Следственный комитет России отметил, что пока нет никаких данных о возможной связи этих лиц с взрывом, в результате которого погибли не менее 14 человек и около 50 были ранены.

По версии следствия, задержанные, приезжавшие в Россию для работы, с ноября 2015 года и по сей день вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из стран Средней Азии для «совершения преступлений террористической направленности и привлечение к деятельности» признанных в России террористическими и запрещенных там экстремистских группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (это прежнее название группировки «Джебхат Фатах аш-Шам» – КР), а также других незаконных вооруженных формирований.

В ходе обысков в их помещениях изымают исламистскую экстремистскую литературу и «предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», заявили в Следственном комитете.

Официального обвинения им еще не выдвинули, говорится в сообщении.

Ранее российские правоохранители сообщали, что подозревают в совершении взрыва уроженца Кыргызстана, гражданина России Акбарджона Джалилова. Это сообщение вызвало опасения относительно возможного преследования выходцев из стран Средней Азии в России.

Взрыв был осуществлен, как считают, смертником в понедельник в середине дня в вагоне метро на перегоне между двумя станциями в центральной части Санкт-Петербурга. Личность подозреваемого зачинщика взрыва установили по анализу ДНК его останков. Кроме того, позже в тот день еще на одной центральной станции метро в городе нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили. Российские правоохранители заявляют, что, по данным анализа ДНК, устройство оставил тот же человек.