Суд в Киеве начал заново рассматривать дело крымского экс-депутата Ганыша

Днепровский районный суд Киева 5 апреля начал заново рассматривать дело экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Повторное рассмотрение дела связано с тем, что предыдущий глава судейской коллегии Александр Федюк был отстранен от выполнения обязанностей Высшим советом правосудия Украины. Новым председательствующим по делу Ганыша была назначена судья Оксана Бирса.

На судебном заседании, состоявшемся 5 апреля, был допрошен свидетель обвинения – крымский журналист Александр Янковский. Ранее его дважды был допрашивали по этому делу предыдущим составом суда. Его вызвали в связи с тем, что в 2014 году Янковский был главным редактором «Черноморской ТРК». Журналисты этого телеканала сняли сюжет о принятии российской Конституции Крыма 11 апреля 2014 года. На кадрах их телесюжета видно, что в момент голосования Василий Ганыш находится на трибуне для депутатов.

В ходе допроса Янковский в деталях сообщил о создании этого сюжета и выпуске его в эфир, а также ответил на другие вопросы участников процесса.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

Украинские следователи обвиняют Ганыша в том, что он присутствовал на голосовании за проведение «референдума» о статусе Крыма, и тем самым создавал на нем кворум, чем способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании российского парламента Крыма.

Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным в зале крымского парламента, кто проголосовал против проведения «референдума». По его мнению, обвинения в госизмене являются необоснованными.