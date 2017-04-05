В России утвердили смету строительства железной дороги к Керченскому мосту

В России утвердили смету строительства железной дороги на Кубани, которая пойдет к Керченскому мосту, сообщает 5 апреля «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

По информации министерства транспорта России, строительство железной дороги в районе станицы Тамань, будет стоить 49,1 млрд рублей (около 23 миллиардов гривен – КР).

«Главгосэкспертиза подтвердила достоверность сметной стоимости строительства железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова в рамках создания сухогрузного района морского порта Тамань. Эта железная дорога к порту с ответвлением к Крымскому мосту оценена в 49,1 млрд руб», – говорится в сообщении.

В Керчи местные СМИ сообщают о начале подготовительных работ вблизи площадки, где проходит строительство Керченского моста, на этой территории запланированы автомобильные подходы к трассе «Таврида», которая должна связать Керчь с Симферополем и Севастополем.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.