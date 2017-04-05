Россия отвергла проект резолюции Совета безопасности ООН о химическом нападении в Сирии

Министерство иностранных дел России назвало категорически неприемлемым проект резолюции Совбеза ООН по поводу очевидного нападения с применением химического оружия в Сирии, в результате которого во вторник, 4 апреля, погибли десятки людей в подконтрольном повстанцам городе.

Как заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, этот проект, который подали США, Великобритания и Франция, был разработан в спешке.

«Этот проект «антисирийский», основывается на «фейковых информации» и может еще больше взбудоражить и так непростую военно-политическую ситуацию и в Сирии, и в регионе», – заявила она.

Голосование в Совете безопасности по резолюции запланировано позднее в среду.

Ранее в среду Россия, являющаяся союзником власти президента Сирии Башара аль-Асада и выступает на его стороне против всех его врагов, поддержала позицию Дамаска и заявила, что тот удар городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб действительно осуществила авиация сирийских правительственных сил, но его целью был завод и склад боеприпасов. Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, завод производил химические боеприпасы, которые затем использовались в Ираке.

Во вторник с заявлением о том, что целью удара в Хан-Шейхуне был «склад химического оружия повстанцев», выступала власти Сирии. Она заявляла, что удар осуществили с истребителей-бомбардировщиков Су-22 (экспортной версии Су-17), которые, как говорят в Дамаске, не способны нести химическое оружие.

Командующий повстанческой группировки «Армия свободного Идлиб» Хасан Хадж Али назвал обе эти заявления ложью. Он заявил агентству «Рейтер», что на месте удара нет никаких военных объектов, и тем более объектов для производства химического оружия – таких возможностей, по его словам, повстанцы вообще не имеют.

По новым данным Бюро наблюдению за правами человека в Сирии, которое имеет информаторов на местах событий, по состоянию на среду число погибших в результате воздушного удара с применением химического оружия в Хан-Шейхуне возросло до уже не менее 72 человек, из них около половины – женщины и дети. Число пострадавших достигает, возможно, до 400 человек.

Также сообщалось, что после удара химическим оружием самолеты ударили и по больнице, куда доставили пострадавших.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по крайней мере в некоторых из пострадавших симптомы соответствуют поражению нервно-паралитическим веществом. Активисты говорят, что не имеют данных о использованном веществе; медики, по сообщениям, заявили, что речь может идти о нервно-паралитическом газе зарин.

После сообщений об этом ударе во вторник Комиссия расследований ООН по Сирии открыла следствие по этому делу.

Власть президента Сирии Башара аль-Асада отрицает, что использует химическое оружие против повстанцев, и обвиняет в ее использовании самих же повстанцев.

По данным расследования ООН о предыдущих случаях использования химического оружия в Сирии, правительственные сирийские войска использовали хлор как химическое оружие по крайней мере трижды в 2014-2015 годах. Также было задокументировано использования химического оружия экстремистской группировкой «Исламское государство».