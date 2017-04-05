Часть украинских военных осталась в Крыму из-за неизвестности – капитан Веретельников

Часть украинских военнослужащих остались после аннексии Крыма на полуострове не из-за пророссийских симпатий, а из-за неизвестности, которая ждала их на материковой Украине. Таким мнением в вечернем эфире Радио Крым.Реалии поделился первый заместитель начальника Института военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия» Александр Веретельников.

«Тогда не понимали, почему мы выезжаем, зачем... Мы думали, что это какое-то недоразумение: на время уедем, потом вернемся назад. Но, к сожалению, наши противники хорошо поработали в конечном итоге. Говорили, что, когда мы выедем за пределы Крыма, на Чонгаре нас ждут уже «кутузки», которые нас завезут в «места не столь отдаленные». И, видимо, поэтому и осталась там такое большое количество людей, потому что не понимали и не знали, куда мы едем, что нас там ждет. Потому что информация с материка у нас была, к сожалению, крайне минимальная», – отметил Веретельников.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F316245303&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Глава Военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос ранее сообщал, что после аннексии Крыма на сторону России перешли более восьми тысяч украинских военных, служивших на полуострове.

Сразу после аннексии полуострова, в апреле 2014 года в Минобороны Украины сообщали о том, что на материковую часть Украины выехали 3197 военнослужащих и членов их семей.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».