МИД Украины рассчитывает на «безвиз» с ЕС уже летом этого года – Погорельцев

Украинцы смогут путешествовать в большую часть стран-членов Европейского союза без виз уже летом этого года, заявил в эфире Радіо Свобода директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Мы рассчитываем, что уже летом этого года граждане Украины смогут ездить в государства-участники Шенгенского соглашения без виз. И это наше обоснованное видение», – сказал Погорельцев.

Как отметил дипломат, это станет позитивным сигналом и аргументом для введения другими странами безвизового режима для украинцев.

В среду, 5 апреля, Европейский парламент провел дебаты относительно предоставления Украине безвизового режима с Европейским союзом, а 6 апреля состоится голосование по этому вопросу.

После голосования в Европарламенте следующими шагами станут голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

В Европейском Союзе ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

В конце марта начал действовать безвизовый режим въезда в страны «шенгена» для граждан Грузии.