В суд по делу Ганыша вызвали бывшего премьера Крыма Могилева и нардепа Паламарчука

На заседании Днепровского районного суда Киева по делу крымского экс-депутата Ганыша 5 апреля было принято решение допросить как свидетелей экс-премьера Крыма Анатолия Могилева и народного депутата Украины Николая Паламарчука. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Анатолий Могилев будет выступать на суде как свидетель обвинения. Прокурор Олег Данилин на прошедшем судебном заседании также подал ходатайство на вызов в качестве свидетелей народного депутата Рефата Чубарова и феодосийского бизнесмена Шевкета Юзбашева. Оба ранее уже давали показания по делу Ганыша в суде.

О вызове в суд народного депутата Украины Николая Паламарчука ходатайствовал адвокат Ганыша Андрей Руденко. Защита также попросила суд допросить как свидетелей бывшего следователя прокуратуры АРК Алексея Жукова и сотрудника Госпогранслужбы Артема Махонька. Оба они уже были допрошены предыдущим составом судей, но ранее вызывались по инициативе стороны обвинения, а не защиты.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик называет обвинения необоснованными, и заявляет, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения «референдума» о присоединении Крыма к России.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.