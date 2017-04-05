Бывшие «нахимовцы» надеются учиться на материковой Украине «в собственных стенах»

Бывшие курсанты и преподаватели севастопольской Академии ВМС имени Нахимова довольны тем, как их приняли в Одесской морской академии, однако не оставляют надежды стать в будущем самостоятельным ВУЗом. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал первый заместитель начальника Института военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия» Александр Веретельников.

«Нам повезло, что мы попали в гражданский ВУЗ «Одесская морская академия». Потому что есть определенные специальности, которые полностью смежны с нашими. Это штурмания, механика и так далее. Хотелось бы, конечно, иметь свое учебное заведение, свою материальную базу и заниматься непосредственно в своих стенах. Есть некоторые неудобства, поскольку военный ВУЗ – это своя система, гражданский ВУЗ – своя система. Но мы постепенно приспособились и работаем достаточно неплохо. Институт возрождается и, я думаю, что в будущем однозначно мы будем университетом. Потому что Украина – морская держава», – сказал Веретельников.

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Курсант Института ВМС Руслан Кукленко также признался, что ощутил разницу в обучении после переезда.

«В Крыму была своя академия, своя территория изолированная, своя определенная организация. Здесь, конечно, немножко не так, потому что мы все-таки находимся в гражданской структуре, гражданском университете. Курсанты живут в гражданском общежитии. Здесь все хорошо, все всех устраивает, условия здесь отличные, но это сказывается на общей дисциплине», – отметил курсант.

В Институте Военно-морских сил НУ «Одесская морская академия» 31 марта состоялась торжественная церемония выпуска. Все 27 выпускников – бывшие курсанты севастопольской Академии ВМС имени Нахимова.

4 апреля 2014 года из оккупированного Крыма передислоцировались в Одессу 103 курсанта, часть командиров и преподавателей севастопольской Академии ВМС имени Нахимова. Позднее решением Кабинета Министров

Украины Академия ВМС была расформирована, вместо нее в структуре Одесской морской академии открыт факультет Военно-морских Сил. 1 сентября 2014 года курсанты приступили к занятиям. В 2016 году был сформирован Институт ВМС.