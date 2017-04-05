Госдума России отказалась проверять возможную причастность премьер-министра Медведева к коррупции

Государственная дума России отказалась просить у правоохранительных органов информацию, необходимую для проверки утверждений по расследованию Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного деятеля Алексея Навального о возможных коррупционных действиях премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выступая на сессионном заседании, заявил, что расследование Алексея Навального «не имеют ничего общего с истиной и тем более с борьбой с коррупцией», а данные этих расследований «симбиозом грязи, фантазии, постановок трюков и фальсификаций с ярко заметным политически провокационным подтекстом».

Зато Госдума решила просить у Генеральной прокуратуры России информацию о возможных коррупционных связях своего бывшего депутата, покойного Дениса Вороненкова, который бежал в Украину и был убит 23 марта в Киеве. Основанием для этого стали некоторые публикации о нем в российских средствах информации.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального еще 2 марта обнародовал расследование о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева в России и за ее пределами. 26 мая по всей России прошли антикоррупционные акции протеста, участники которых требовали от премьера ответить на выдвинутые ему обвинения. Сам Медведев впервые прокомментировал их только во вторник, 4 апреля, назвав материалы расследования «чушью и бумажечками».