В Крыму назначили нового главу Бахчисарайского района

В Крыму назначили нового главу российской администрации Бахчисарайского района. Им стал ранее занимавший должность первого заместителя района Владимир Удахин.

«Владимир Удахин набрал наибольшее количество баллов по итогам индивидуального собеседования, на заседании конкурсной комиссии, состоявшейся 31 марта, под председательством министра внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрия Полонского», – информирует пресс-служба администрации Бахчисарайского района.

Отставку прежнего подконтрольного Кремлю главы администрации Виктора Князева депутаты Бахчисарайского районного совета приняли на внеочередной сессии 30 декабря 2016 года. Исполнение его обязанностей было возложено на заместителя Елену Орлову.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости»