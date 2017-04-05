В Вашингтоне и Москве сообщили о визите госсекретаря США в Россию на следующей неделе

В Вашингтоне и Москве сообщили, что анонсированный ранее визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Россию состоится на следующей неделе, но привели несколько разные даты.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля. В Государственном департаменте США заявили, что госсекретарь посетит Россию 12 апреля.

Обе стороны сообщили, что среди тем переговоров Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет, среди прочего, положение в Украине.

При этом в России отметили, что Москва сделает упор на «необходимость выполнения Киевом своих обязательств по минскими договоренностями», ничего не упомянув о выполнении таких обязанностей Москвой.

В США же заявили, что одной из целей визита госсекретаря – донести до Москвы взгляды Вашингтона на дальнейшие шаги для реализации минских договоренностей об урегулировании ситуации на оккупированной части украинского Донбасса.

Темами разговора будут также двусторонние отношения, борьба с терроризмом, урегулирования сирийского и других конфликтов и положение на Корейском полуострове.

Сообщается, что кроме Лаврова Тиллерсон должен встретиться и с другими российскими чиновниками.

Пока не известно, может ли состояться встреча госсекретаря США и с президентом России Владимиром Путиным.

Двое сенаторов США, республиканец Марко Рубио и демократ Джин Шагин, обратились к Рексу Тиллерсону с призывом встретиться в ходе визита в Россию и с представителями российского гражданского общества.

Накануне посещения России Тиллерсон примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи», который состоится в Италии.

Об этом визите государственного секретаря США в Россию 12 апреля агентство сообщали из Вашингтона со ссылкой на неназванных американских чиновников еще более двух недель назад. В среду утром Россия не подтверждала сообщений. Оба официальные объявления о нем, в Вашингтоне и в Москве, прозвучали сейчас почти одновременно.

Тиллерсон уже виделся с Лавровым 16 февраля во время встречи глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» в Германии и тогда подчеркнул, что Россия должна выполнять свои обязательства по Украине по минскими договоренностями и пойти на деэскалацию насилия на Донбассе, если она хочет надеяться на сотрудничество с Вашингтоном.