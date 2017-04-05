Совбез ООН завершил дебаты о химической атаке в Сирии без голосования по резолюции

Совет безопасности ООН завершил обсуждение, но не стал голосовать по проекту резолюции по поводу сообщений о воздушный удар с применением химического оружия в Сирии, в результате которого во вторник, 4 апреля, погибли десятки людей в подконтрольном повстанцам городе Хан-Шейхун.

По сообщениям агентств, после того, как этот проект резко отвергла Россия, над его текстом продолжают работу и вынесут на голосование позже – возможно, уже вечером в среду по местному времени Нью-Йорка, хотя сроков дипломаты не называли.

На заседании постоянный представитель США в ООН Никки Хейли резко раскритиковала Россию и Китай за то, что ранее они уже много раз запрещали похожи резолюции по Сирии, в которых говорилось о хоть какой-то вине сирийской власти президента Башара аль-Асада. Показав фотографии детей, пострадавших в результате химического удара, она отметила, что, «если ничего не делать, такие удары будут продолжаться». По ее словам, Асад не имеет никаких поощрений прекращать химические удары, пока Россия продолжает защищать его режим от последствий таких действий.

При этом Хейли отметила: «Когда ООН последовательно способна выполнить свой долг и действовать коллективно, в жизни государств наступает время, когда мы вынуждены сами взяться за действия». Она не уточнила, какие действия имеет в виду.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Матью Райкрофт тоже раскритиковал Россию за то, что она возложила ответственность на сирийскую оппозицию, заявив, что самолеты режима Асада ударили по складу боеприпасов оппозиции. Но, подчеркнул он, «мы не видели ничего, что наводило бы на мысль о том, что любые негосударственные силы в Сирии имеют такое химическое оружие, которое могло бы вызвать симптомы, которые мы видели вчера».

Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков взамен назвал эти и другие заявления британского представителя «абсолютно безответственными, пренебрежительными и непрофессиональными». Он также утверждал, что фото и видеоматериалы с места нападения были «очевидной постановкой».

Перед началом рассмотрения проекта резолюции Министерство иностранных дел России назвало его категорически неприемлемым.

Как заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, этот проект, который подали США, Великобритания и Франция, был разработан в спешке.

Голосование в Совете безопасности по резолюции запланировано позднее в среду.

Ранее в среду Россия, являющаяся союзником власти президента Сирии Башара аль-Асада и выступает на его стороне против всех его врагов, поддержала позицию Дамаска и заявила, что тот удар городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб действительно осуществила авиация сирийских правительственных сил, но его целью был завод и склад боеприпасов. Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, завод производил химические боеприпасы, которые затем использовались в Ираке.

Во вторник с заявлением о том, что целью удара в Хан-Шейхуне был «склад химического оружия повстанцев», выступала власти Сирии. Она заявляла, что удар осуществили с истребителей-бомбардировщиков Су-22 (экспортной версии Су-17), которые, как говорят в Дамаске, не способны нести химическое оружие.

Командующий повстанческой группировки «Армия свободного Идлиб» Хасан Хадж Али назвал обе эти заявления ложью. Он заявил агентству «Рейтер», что на месте удара нет никаких военных объектов, и тем более объектов для производства химического оружия – таких возможностей, по его словам, повстанцы вообще не имеют.

По новым данным Бюро наблюдению за правами человека в Сирии, которое имеет информаторов на местах событий, по состоянию на среду число погибших в результате воздушного удара с применением химического оружия в Хан-Шейхуне возросло до уже не менее 72 человек, из них около половины – женщины и дети. Число пострадавших достигает, возможно, до 400 человек.

Также сообщалось, что после удара химическим оружием самолеты ударили и по больнице, куда доставили пострадавших.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по крайней мере в некоторых из пострадавших симптомы соответствуют поражению нервно-паралитическим веществом. Активисты говорят, что не имеют данных о использованном веществе; медики, по сообщениям, заявили, что речь может идти о нервно-паралитическом газе зарин.

После сообщений об этом ударе во вторник Комиссия расследований ООН по Сирии открыла следствие по этому делу.

Власть президента Сирии Башара аль-Асада отрицает, что использует химическое оружие против повстанцев, и обвиняет в ее использовании самих же повстанцев.

По данным расследования ООН о предыдущих случаях использования химического оружия в Сирии, правительственные сирийские войска использовали хлор как химическое оружие по крайней мере трижды в 2014-2015 годах. Также было задокументировано использования химического оружия экстремистской группировкой «Исламское государство».