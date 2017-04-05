Порошенко призвал Россию прекратить убивать украинцев и вывести войска

Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию прекратить убийства украинцев и вывести войска из Украины.

«Что нам нужно от России – остановитесь и не убивайте украинских граждан, выведите российские войска с украинской территории», – заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в ходе визита в эту страну.

«Мы установили в стране демократические стандарты, свободы и реформы уже начались, и на территории, которая будет освобождена от русских, также начнутся реформы начнутся», - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что санкции это единственная мотивация для России сесть за стол переговоров.

Премьер Дании, со своей стороны, поддержал эту позицию. «Международное давление на Россию должно продолжаться, санкции Европейского союза должны оставаться, пока минские договоренности не будут выполнены полностью», – сказал он на совместной пресс-конференции в Копенгагене.

При этом Ларс Лекке Расмуссен выступил с осуждением незаконной аннексии Крыма и агрессии России на востоке Украины. По его словам, Дания и в дальнейшем будет поддерживать усилия Германии и Франции, направленные на выполнение минских договоренностей, на то, чтобы заставить Россию выполнять их.

«Украина не одна и не будет забыта», – отметил руководитель датского правительства.

В ходе официального визита в Данию в среду, 5 апреля, Петр Порошенко также имел аудиенцию у королевы Дании Маргрете II и встретился со спикером парламента Дании Пией Кьерсгор, с руководством ведущих датских компаний и с представителями украинской общины Дании.