Россельхознадзор не пропустил в Крым дикобраза и обезьяну

За минувшую неделю инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Крым около 168 кг продуктов, пять собак, одного кота, а также диких животных: дикобраза и обезьяну. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 59,7 кг мяса птицы, 19,3 кг свинины, 24,9 кг сала, 34,7 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 5,1 кг готовой молочной продукции, 4,5 кг говядины, 11,6 кг рыбной продукции и морепродуктов, 8 кг продукции пчеловодства и меда, 767 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 5 собак и 1 кота без ветеринарных сопроводительных документов. Также на территорию полуострова не попали 4 собаки, дикобраз и зеленая мартышка, которых хозяева везли из Николаевской области Украины, не являющейся благополучной по африканской чуме свиней», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.