В США призывают Россию пересмотреть отношения с Асадом

Американские чиновники после химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун призвали Россию пересмотреть отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.

Вице-президент США Майк Пенс сказал, что нет «никаких сомнений», что сирийское правительство стоит за нападением, которое унесло жизни десятков людей. Пенс призвал Россию выполнить свою часть сделки, которая имеет целью уничтожение химического оружия в Сирии.

В интервью телеканалу Fox News 5 апреля Пенс сказал, что пришло время для Москвы «держать слово о том, что они сделали для ликвидации химического оружия, чтобы она больше не угрожала людям в этой стране». Вице-президент США обвинил предыдущую администрацию Барака Обамы за заключенное в 2013 году соглашение о химическом оружие в Сирии, заявив, что это привело к худшей химической атаке за последние более чем четыре года.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что «россиянам действительно пора подумать о своей постоянной поддержке режима Асада».

Эмоционально отреагировал на сообщение и видеокадры из Сирии президент США Дональд Трамп. «Это нападение на детей сильно повлияло на меня. Это было ужасно. Я смотрел и видел, и нет ничего хуже, чем это», – сказал Трамп.

По данным Бюро наблюдения за правами человека в Сирии, которое имеет информаторов на местах событий, по состоянию на среду число погибших в результате воздушного удара с применением химического оружия в Хан-Шейхуне возросло до уже не менее 72 человек, из них около половины – женщины и дети.