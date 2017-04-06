Польша стремится снизить зависимость от российского газа за счет поставок из США

Вице-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна стремится уменьшить зависимость от импорта российского природного газа путем покупки сжиженного газа из США. Польский чиновник обсудил покупку газа на этой неделе во время визита в Вашингтон, и на встрече с министром энергетики США Риком Перри получил «очень положительный ответ».

Польша, которая является членом НАТО, сейчас получает около двух третей своего газа из России, и стремится найти альтернативные источники по соображениям национальной безопасности. Приобретение газа из США будет способствовать диверсификации поставок энергоресурсов и усилит энергетическую безопасность, сказал Моравецкий.

«То, что Россия делает от времени ее вторжения в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году, является очевидным нарушением международного права. Киберугрозы странам Балтии и Польши также трудно переоценить. Мы решительно выступаем против этой экспансионистской и агрессивной политики со стороны России. Я считаю, что это реальная угроза», – сказал польский чиновник информагентству Reuters.

Польша в прошлом году открыла терминал для приема сжиженного газа в Балтийском море. Вице-премьер Моравецкий сказал, что газ из американского штата Техас в настоящее время является более дорогим, чем сжиженный газ, который страна может импортировать из Алжира или Катара, но он считает, что более низкая цена может быть предметом переговоров с поставщиками в США.