В центре российского Ростова-на-Дону прогремел взрыв

В расположенном неподалеку от оккупированных районов Донбасса российском городе Ростов-на-Дону утром 6 апреля прогремел взрыв. Как сообщает местный интернет-ресурс «Блокнот», инцидент произошел около 7:05.

«Дворник обнаружил оставленную без присмотра сумку, которая взорвалась. Пострадавший остался жив, но серьезно ранен. Мужчине оторвало часть руки. Бригада скорой помощи отвезла раненого в больницу», – говорится в сообщении.

Прилегающая к месту инцидента территория оцеплена сотрудниками полиции, на месте работают саперы, спецслужбы, МЧС. Движение транспорта в районе взрыва перекрыто.

3 апреля произошел взрыв в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 14 человек. В Санкт-Петербурге после этого сообщили о задержании семи граждан стран Средней Азии по подозрению в вербовке желающих для террористических группировок.