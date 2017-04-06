Выпускники из Тихорецка и Ростова-на-Дону будут работать на «Крымской железной дороге»

Более двух десятков выпускников железнодорожных учебных заведений Тихорецка (Краснодарский край соседней России) и Ростова-на-Дону будут работать на «Крымской железной дороге». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Молодые путейцы, движенцы, энергетики и электромеханики изъявили желание трудиться на Крымском полуострове и будут трудоустроены на Керченский и Симферопольский узлы. По результатам проведенного распределения, на Крымскую железную дорогу прибудут 28 молодых специалистов: 17 выпускников Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) и 11 – Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ)», – говорится в сообщении.

Кроме этого, с апреля по июнь 2017 на предприятии пройдут практику около 100 студентов Симферопольского техникума железнодорожного транспорта.

26 марта 2014 года сообщалось о том, что подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости»