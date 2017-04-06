Трамп поговорил с Меркель об Украине – Белый дом

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели 5 апреля телефонный разговор, во время которого обсудили, в частности, ситуацию в Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома, но никаких других подробностей это сообщение не содержит.

Кроме того, лидеры США и Германии обсудили ситуацию в Афганистане.

«Лидеры пообещали тесное сотрудничество и координацию по этим и другим вопросам», – говорится в заявлении Белого дома.

Германия и Франция играют важную роль в так называемом «нормандском формате» переговоров об урегулировании на части востока Украины, вместе с Украиной и Россией.

От 1 апреля в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины должно было начаться очередное перемирие – накануне Пасхальных праздников. Об этом ранее договорились участники переговоров Трехсторонней контактной группы. Однако обстрелы не прекратились, стороны конфликта обвинили в этом друг друга.