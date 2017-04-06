ФСБ России задержала украинское судно за «нарушение границы с Крымом» – СМИ

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму задержали «за нарушение государственной границы» украинское рыболовное судно «Рыбак Херсона».

Как сообщают 6 апреля российские информагентства, «пограничный сторожевой корабль «Аметист» преследовал нарушителя, обзорная группа высадилась на борт «Рыбака Херсона», чтобы провести контрольно-проверочные мероприятия».

«В результате опроса десяти членов команды и капитана установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров», – утверждают российские пограничники.

Как сообщается, капитана сейнера привлекли к административной ответственности «за нарушение режима госграницы» и назначили штраф в размере 60 000 рублей.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Крым.Реалии пытаются выяснить подробности инцидента.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».