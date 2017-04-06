Европарламент 6 апреля будет голосовать по «безвизу» для Украины

Европейский парламент 6 апреля будет голосовать по вопросу о предоставлении Украине безвизового режима.

Соответствующее голосование запланировано в Страсбурге после полудня.

Накануне, 5 апреля, Европейский парламент провел дебаты о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским союзом.

После голосования в Европарламенте следующими шагами станут голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Кроме того, 6 апреля в Европарламенте запланированы дебаты и голосование по резолюции относительно последних событий в Беларуси, а также резолюции относительно арестов в России.